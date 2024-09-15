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Простые шаги к идеальной фигуре: тренировка ягодиц дома

Как сделать ягодицы красивыми: советы от эксперта
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Красивая, подтянутая форма ягодиц — мечта многих девушек. Однако достичь этого можно только через регулярные тренировки и правильный подход. Специалист по биомеханике и кинезиолог Наталья Филимонова объясняет, что важно соблюдать последовательность в тренировках и учитывать особенности работы мышц. Не существует чудодейственных упражнений, и результат достигается постепенно, через восстановление и укрепление мышц.

Как сделать ягодицы красивыми: советы от эксперта
Фото: Freepik is licensed under Free license

Первый этап тренировки — восстановление. Важно убедиться, что ваши ягодичные мышцы в тонусе и могут адекватно реагировать на нагрузку. Наталья рекомендует начать с изометрических сокращений — упражнений, в которых вы удерживаете мышцы в напряжении без движения конечностей. Это помогает проверить способность мышц к активной работе. Также важно стабилизировать таз, чтобы другие мышцы тазовой области не мешали работе ягодиц.

На втором этапе тренировки можно начать укреплять ягодицы через упражнения, такие как тазовый мост, отведение согнутой ноги и отведение прямой ноги. Эти упражнения помогают не только улучшить форму ягодиц, но и укрепить мышцы таза, улучшить осанку и общую физическую форму. Использование дополнительных аксессуаров, таких как фитнес-резинки, помогает усложнить упражнения и увеличить нагрузку на мышцы.

Наталья Филимонова напоминает, что самое эффективное упражнение для ягодиц — это правильная ходьба с большим шагом, когда ягодичные мышцы активно работают на каждом шаге.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей. Каждая ягодица ограничена сверху областью пояснично-крестцового ромба (Михаэлиса) и крылом подвздошной кости, снизу — подъягодичной складкой и промежностью, а сбоку — областью большого вертела бедра.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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