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Как питание влияет на фигуру после 40: простые правила

Что есть после 40 лет, чтобы сохранить стройность и здоровье
1:44
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После 40 лет в организме происходят значительные изменения, в том числе замедление обмена веществ, что делает процесс поддержания или снижения веса сложнее. Диетологи предупреждают: без корректировки рациона можно быстро набрать лишние килограммы, которые потом будет очень трудно сбросить. Чтобы этого избежать, важно пересмотреть свои пищевые привычки и включить в рацион определенные продукты.

Что есть после 40 лет, чтобы сохранить стройность и здоровье
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Одним из главных компонентов правильного питания после 40 лет становятся цельнозерновые продукты, такие как гречка, овсянка, киноа и полба. Эти продукты богаты клетчаткой и помогают дольше оставаться сытым, что снижает желание перекусить нездоровой пищей. Цельнозерновые можно употреблять не только как гарнир, но и как полноценные блюда.

Белки также играют важную роль. С возрастом организм начинает вырабатывать меньше коллагена, и ему требуется больше белка для поддержания мышечной массы и правильной работы систем организма. Полезные источники белка — это греческий йогурт, морепродукты, курица и орехи. Однако, несмотря на их пользу, важно следить за размером порций, чтобы не переборщить с калориями.

Особое внимание следует уделять избеганию "пустой" еды, такой как фастфуд и перекусы на ходу. Простые углеводы в таких продуктах вредны не только для фигуры, но и для здоровья в целом. Любителям фруктов также следует контролировать их количество, особенно сладких, так как они могут провоцировать повышение уровня сахара в крови, что с возрастом становится более важным фактором.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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