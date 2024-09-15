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Не все так идеально: как скрытые болезни мешают набрать вес

Скрытые причины, почему вы не набираете вес
1:38
Моя семья » Красота и стиль

Наверняка среди ваших знакомых есть человек, который, несмотря на то, что ест практически всё, не набирает вес, вызывая зависть у окружающих. Однако специалисты предупреждают, что за такой видимой "идеальной" фигурой могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Одной из распространенных причин, почему человек не набирает вес, является повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Постоянное напряжение приводит к тому, что кортизол остаётся на высоком уровне, замедляя набор веса или даже провоцируя его снижение. При этом человек может испытывать не только психологический дискомфорт, но и страдать от других связанных проблем.

Скрытые причины, почему вы не набираете вес
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также среди активных людей, которые практически не набирают вес, часто встречаются проблемы с щитовидной железой. Неправильная работа этого органа приводит к тому, что организм тратит намного больше энергии, чем получает, что называется катаболизмом. Даже если человек потребляет большое количество калорий, вес остаётся прежним, а метаболические процессы могут замедляться или нарушаться.

Повышенный уровень адреналина — ещё одна возможная причина, по которой люди остаются стройными, несмотря на богатый рацион. Адреналин стимулирует сердечную деятельность и повышает давление, что усиливает сжигание калорий. Но специалисты предостерегают: такое состояние может приводить к раздражительности и бессоннице, что сильно истощает организм и в конечном итоге негативно сказывается на здоровье.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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