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Как сохранить здоровье волос: простые советы для ежедневного ухода

Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Уход за волосами давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни: мы выбираем шампуни с хорошим составом, маски и масла, регулярно подстригаем кончики. Но проблема ломкости волос продолжает оставаться актуальной, несмотря на все усилия. Причины ломкости кроются не только в неправильном уходе, но и в наших привычках. Например, недостаток жиров в рационе приводит к тому, что волосы теряют блеск и упругость. Полезные жиры, такие как орехи, авокадо и растительные масла, необходимы для здоровья волос и кожи. Без них волосы становятся слабыми и ломкими.

Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Мытье головы перед сном — еще одна распространенная ошибка. После мытья волосы становятся более уязвимыми, и трение о подушку во время сна приводит к их повреждению. Мыть голову лучше утром, чтобы волосы могли высохнуть естественным путем. Также важно быть осторожными с полотенцем — интенсивное трение может привести к ломкости. Лучше слегка сжимать волосы и ненадолго оборачивать их в мягкое полотенце.

Масляные маски полезны, но их не стоит делать слишком часто, чтобы не пересушить волосы. Масла, притягивая влагу, могут высушивать волосы, поэтому важно сочетать их с увлажняющими средствами. Тугие резинки также могут вредить волосам. Стилисты рекомендуют использовать мягкие резинки из шелка или атласа, которые не травмируют волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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