Блестящие и мягкие волосы: маска для кудрявых волос с майонезом

Маска для кудрявых и вьющихся волос с майонезом

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Ингредиенты

майонез: 1-2 ст. л.;

мед: 2 ст. л.;

миндальное масло: 2-3 ст. л.

Польза ингредиентов

Майонез: он действует как питательное средство для кожи головы, стимулирует рост волос. Кроме того, он увлажняет и кондиционирует сухие волосы, защищая их от солнечных лучей, помогает вернуть блеск тусклым волосам. Мед: он помогает удерживать влагу в волосах, способствует смягчению волос и уменьшает их выпадение, одновременно очищая кожу головы. Миндальное масло помогает питать волосяные фолликулы и придает волосам глянцевый вид. Миндальное масло естественным образом увлажняет кожу головы и волосы и помогает распутать их.

Приготовление

Возьмите 1-2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. меда и последний ингредиент в виде 2-3 ст. л. миндального масла. Смешайте, и ваша маска для вьющихся волос готова к использованию.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.





Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



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