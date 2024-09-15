Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность полётов: топ мифов и факты, которые нужно знать пассажирам
Стало известно, почему проезд по скоростной автотрассе Джубга — Сочи станет платным
Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о "Спартаке"
Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
Доходы от экспорта СПГ из США упали до минимума
В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте
Как отучить кота запрыгивать на стол

Блестящие и мягкие волосы: маска для кудрявых волос с майонезом

Маска для кудрявых и вьющихся волос с майонезом
1:06
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  • майонез: 1-2 ст. л.;
  • мед: 2 ст. л.;
  • миндальное масло: 2-3 ст. л.

Польза ингредиентов

  1. Майонез: он действует как питательное средство для кожи головы, стимулирует рост волос. Кроме того, он увлажняет и кондиционирует сухие волосы, защищая их от солнечных лучей, помогает вернуть блеск тусклым волосам.
  2. Мед: он помогает удерживать влагу в волосах, способствует смягчению волос и уменьшает их выпадение, одновременно очищая кожу головы.
  3. Миндальное масло помогает питать волосяные фолликулы и придает волосам глянцевый вид. Миндальное масло естественным образом увлажняет кожу головы и волосы и помогает распутать их. 

Приготовление

Возьмите 1-2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. меда и последний ингредиент в виде 2-3 ст. л. миндального масла. Смешайте, и ваша маска для вьющихся волос готова к использованию.

Маска для кудрявых и вьющихся волос с майонезом
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о "Спартаке"
Ошибка при выполнении упражнений на пресс — неправильное дыхание. Вот как надо
Доходы от экспорта СПГ из США упали до минимума
В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
Места силы в России: где искать особую энергетику
Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте
Эндокринолог: "Для профилактики йододефицита употребляйте крупы и морепродукты"
Как бороться с воспалением в суставах: советы врача
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.