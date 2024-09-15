Блестящие и мягкие волосы: маска для кудрявых волос с майонезом

Возьмите 1-2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. меда и последний ингредиент в виде 2-3 ст. л. миндального масла. Смешайте, и ваша маска для вьющихся волос готова к использованию.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.