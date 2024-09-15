Нежная и гладкая кожа: сделайте солевой скраб для тела с лаймом

Вотрите смесь круговыми движениями в течение 5-7 минут. Смойте теплой водой. Нанесите увлажняющее масло для тела или крем.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
Ки-лайм лайм ки́слый, лайм мексика́нский — вид растений рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae), происходящий из Индии.
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Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.