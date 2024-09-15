Срывы на диете: как избавиться от вредных привычек в еде

Почему вес не уходит: главные ошибки при похудении

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Похудеть бывает сложнее, чем кажется, и часто виной этому не наш организм, а наши собственные ошибки. Диетологи рассказывают о нескольких распространенных причинах, из-за которых сбросить вес оказывается труднее. Одна из главных ошибок — пропуск завтрака. Многие думают, что так можно сократить количество потребляемых калорий, но на деле это приводит к перееданию на обед и ужин, что замедляет процесс похудения. Организм, не получив нужную порцию энергии утром, начинает "делать запасы", откладывая жир.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Еще одна ошибка — слабость к "вредной" еде. Многие люди убеждают себя, что тренировки позволяют есть что угодно, или же иногда срываются на нездоровую пищу во время диеты. Однако без контроля порций и сдержанности процесс похудения может оказаться под угрозой.

Стресс — еще один фактор, который мешает похудеть. Гормон стресса кортизол способствует увеличению количества жировых клеток, из-за чего, даже при правильном питании и регулярных тренировках, вес может не снижаться. Поэтому важно уделять внимание не только физическим нагрузкам, но и психоэмоциональному состоянию.

Наконец, любовь к жестким диетам тоже не всегда приносит пользу. Со временем организм привыкает к ограничениям и может начать требовать дополнительных питательных веществ, что может привести к дефициту важных элементов и замедлению метаболизма. Более того, вес может просто "встать" и не сдвигаться, даже при соблюдении строгих правил.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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