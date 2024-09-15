Лифтинг лица без пластики: как тренировать мышцы скул

Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Острые скулы — это тренд, о котором мечтают многие. Если природа не наградила вас четкими скулами, не обязательно сразу обращаться к пластическим хирургам. Добиться эффекта можно с помощью специальных фейс-упражнений, которые подтягивают мышцы лица и придают более четкие очертания. Однако, если у вас есть имплантаты или филлеры, перед началом упражнений обязательно проконсультируйтесь с косметологом, чтобы избежать негативных последствий.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Одно из популярных упражнений — это "восьмерочка". Для его выполнения возьмите карандаш или ручку и, держа ее в зубах, "рисуйте" в воздухе знак бесконечности. Главное — делать это энергично, напрягая мышцы лица. Рекомендуется повторять упражнение около десяти раз для достижения заметного эффекта.

Для того чтобы убрать лишний жирок с щек, попробуйте следующее упражнение: выдвиньте подбородок вперед, захватите верхнюю губу нижней, улыбнитесь и одновременно упирайтесь языком в небо. Голову слегка запрокиньте назад, чтобы казалось, что вы тянетесь подбородком вверх. Задержите позу на десять секунд.

Еще одно упражнение для подтягивания скул — упирайтесь указательными пальцами под скулами, поднимайте мышцы щек вверх, при этом губы сложите в широкую букву О. Повторите несколько раз, чтобы проработать мышцы.

Эти простые упражнения, при регулярном выполнении, помогут улучшить контуры лица, подтянуть кожу и создать эффект четких скул. Главное — выполнять их регулярно и с правильной техникой.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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