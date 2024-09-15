Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться пышных и пропечённых сырников
Изменение климата и политические кризисы могут уничтожить туризм в Европе
Что скрывается в шампуне: секреты состава для здоровья волос
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
Где остановиться на Бали в 2024 году
Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
Звезды подскажут: как выбрать идеальную собаку для каждого знака зодиака

Лифтинг лица без пластики: как тренировать мышцы скул

Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Острые скулы — это тренд, о котором мечтают многие. Если природа не наградила вас четкими скулами, не обязательно сразу обращаться к пластическим хирургам. Добиться эффекта можно с помощью специальных фейс-упражнений, которые подтягивают мышцы лица и придают более четкие очертания. Однако, если у вас есть имплантаты или филлеры, перед началом упражнений обязательно проконсультируйтесь с косметологом, чтобы избежать негативных последствий.

Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Одно из популярных упражнений — это "восьмерочка". Для его выполнения возьмите карандаш или ручку и, держа ее в зубах, "рисуйте" в воздухе знак бесконечности. Главное — делать это энергично, напрягая мышцы лица. Рекомендуется повторять упражнение около десяти раз для достижения заметного эффекта.

Для того чтобы убрать лишний жирок с щек, попробуйте следующее упражнение: выдвиньте подбородок вперед, захватите верхнюю губу нижней, улыбнитесь и одновременно упирайтесь языком в небо. Голову слегка запрокиньте назад, чтобы казалось, что вы тянетесь подбородком вверх. Задержите позу на десять секунд.

Еще одно упражнение для подтягивания скул — упирайтесь указательными пальцами под скулами, поднимайте мышцы щек вверх, при этом губы сложите в широкую букву О. Повторите несколько раз, чтобы проработать мышцы.

Эти простые упражнения, при регулярном выполнении, помогут улучшить контуры лица, подтянуть кожу и создать эффект четких скул. Главное — выполнять их регулярно и с правильной техникой.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Стресс не так плох, как его малюют: для чего он нужен каждому человеку
Диетолог: "Пшеница — враг для людей, страдающих от непереносимости глютена"
Вода существенно замедляет процессы старения. Как и сколько ее надо пить?
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
От боли в пояснице поможет упражнение "Мёртвый жук"
Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Где остановиться на Бали в 2024 году
Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.