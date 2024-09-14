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Избавят от постакне и тусклости лица: маски с куркумой и бананом, лимонным соком

Маски для лица с куркумой, бананом и лимонным соком
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Маска для лица с куркумой и бананом

Эта маска, богатая антиоксидантами, увлажняющими и противовоспалительными свойствами, может помочь в лечении постакне и тусклой кожи. 

Маски для лица с куркумой, бананом и лимонным соком
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Вам понадобится:

  • 1 чайная ложка куркумы;
  • 2 столовые ложки бананового пюре;
  • 1/2 чайная ложка меда.

Хорошо перемешайте все ингредиенты и нанесите на лицо. Смойте через 20 минут.

Маска для лица с куркумой и лимонным соком

Эта маска оживит тусклую, жирную и склонную к акне кожу благодаря естественным отшелушивающим и осветляющим свойствам лимона, а также противовоспалительным и антибактериальным свойствам куркумы. 

Вам понадобится:

  • 1 чайная ложка куркумы;
  • 2 столовые ложки лимонного сока.

Смешайте все ингредиенты с помощью шпателя и нанесите на участки кожи, склонные к акне. Смойте через 20 минут, промокните кожу насухо и нанесите увлажняющий крем без масел.

 

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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