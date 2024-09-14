Избавят от постакне и тусклости лица: маски с куркумой и бананом, лимонным соком

Эта маска, богатая антиоксидантами, увлажняющими и противовоспалительными свойствами, может помочь в лечении постакне и тусклой кожи.
Вам понадобится:
Хорошо перемешайте все ингредиенты и нанесите на лицо. Смойте через 20 минут.
Эта маска оживит тусклую, жирную и склонную к акне кожу благодаря естественным отшелушивающим и осветляющим свойствам лимона, а также противовоспалительным и антибактериальным свойствам куркумы.
Вам понадобится:
Смешайте все ингредиенты с помощью шпателя и нанесите на участки кожи, склонные к акне. Смойте через 20 минут, промокните кожу насухо и нанесите увлажняющий крем без масел.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.