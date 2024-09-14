Неудачная косметология: как исправить ситуацию

Неудачная процедура: что делать, если косметолог ошибся

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы после косметологических процедур могут возникнуть даже при соблюдении всех правил. Юрист Виктория Шаликова объясняет, как действовать, если косметолог нанес вред вашему внешнему виду. Сначала нужно убедиться, что действительно был нанесен ущерб: покраснения или отеки сразу после процедуры могут быть нормальными, но если они не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к косметологу, проводившему процедуру.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Если врач отказывается признавать вину, следующий шаг — зафиксировать состояние у терапевта. Важно документально зафиксировать осложнения, указав все детали процедуры, имя врача и название клиники.

Если косметолог отказывается помочь или не признает свою ошибку, вам необходимо собрать доказательства: фото, видео, заключения врача, которые можно заверить у нотариуса. Далее нужно составить претензию в адрес клиники. В случае отказа или игнорирования претензии следует обращаться в Росздравнадзор. Правильно оформленные документы помогут добиться возмещения нанесенного вреда здоровью и компенсации затрат на восстановление внешности.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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