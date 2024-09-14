Как сохранить чистую кожу на лбу: советы и методы

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Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
1:30
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Акне на лбу — частая проблема, которая может варьироваться от мелких высыпаний до серьезных кистозных поражений. Косметолог Алена Вилина объясняет, что прыщи возникают из-за закупорки пор, которая может быть вызвана избытком кожного сала, омертвевшими клетками кожи и бактериями. Лоб — одно из первых мест, где акне появляется в подростковом возрасте, и часто эта зона очищается первой с возрастом. Комедоны (черные и белые угри) — наиболее распространенные виды акне на лбу. Милии, которые внешне напоминают белые угри, также могут появляться на лбу, но вызываются накоплением кератина под кожей.

Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Основные факторы, способствующие акне на лбу, включают избыток жира, пот, омертвевшие клетки кожи и механическое воздействие, такое как трение бейсболок или шлемов о кожу. Частое потоотделение без своевременного умывания может ухудшить состояние кожи. Регулярное отшелушивание и увлажнение помогут избежать закупорки пор. При более тяжелых формах акне, таких как воспалительные папулы и пустулы, специалист может рекомендовать использование ретиноидов или антибиотиков.

Лечение акне — это долгосрочный процесс, результаты которого могут быть заметны через 12 недель или дольше. Поэтому важно проявить терпение и следовать рекомендациям специалиста.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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