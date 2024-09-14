Срочная помощь: как быстро уменьшить воспаление от прыща

Как избавиться от прыща перед важным событием: советы косметолога

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прыщи часто появляются в самый неподходящий момент, будь то важная встреча, экзамен или свидание. И хотя полностью избавиться от воспаления за одну ночь не всегда возможно, есть несколько эффективных способов, которые помогут уменьшить покраснение и отек. Косметолог Арина Дурова делится советами, как сделать прыщ менее заметным и быстро справиться с воспалением. Первый способ — это прикладывание льда. Холод сужает сосуды и уменьшает воспаление, но важно не прикладывать лед напрямую к коже, чтобы избежать повреждений, а завернуть его в ткань.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Другой метод — это использование глазных капель, таких как "Визин", которые также помогают уменьшить покраснение за счет сужения сосудов. Если у вас есть аспирин, можно сделать пасту, смешав его с водой. Салициловая кислота в составе аспирина помогает очистить кожу и снять воспаление. Также в аптеках можно найти безрецептурные препараты с салициловой кислотой или перекисью бензоила, которые эффективны против прыщей.

Кроме того, косметолог рекомендует использовать гидрокортизоновый крем для уменьшения воспаления, но с осторожностью, чтобы не вызвать побочные эффекты. Маска на основе глины поможет очистить поры и успокоить кожу. А чтобы предотвратить ковыряние прыща, можно использовать специальные пластыри, которые ускоряют заживление. Важно не использовать все средства сразу, а выбрать один и применять его на ночь.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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