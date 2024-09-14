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Как избежать истончения ногтей после маникюра: советы эксперта

Ошибки маникюра, которые могут испортить ваши ногти навсегда
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Повреждение ногтевой пластины после маникюра — частая проблема, с которой сталкиваются многие. Это может произойти по нескольким причинам: неграмотное выполнение процедуры мастером, использование некачественных материалов, нарушение техники или недостаточная квалификация специалиста. Нейл-стилист Оксана Новикова объясняет, что даже в профессиональных салонах возможны ошибки, такие как пропилы при аппаратном маникюре. Неправильный угол наклона фрезы, чрезмерное снятие верхнего слоя ногтя для покрытия гель-лаком — все это может привести к истончению ногтевой пластины. Важно соблюдать рекомендации мастера по уходу за искусственным покрытием и вовремя приходить на коррекцию, иначе возможны дальнейшие повреждения.

Ошибки маникюра, которые могут испортить ваши ногти навсегда
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Быстро восстановить ногти невозможно. Полное восстановление наступает только по мере их отрастания, что занимает от 3 до 6 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей. Укрепляющие средства могут временно помочь сделать ногти крепче и защитить их от дальнейших травм, но после их удаления ногтевая пластина возвращается в исходное состояние. Оксана Новикова рекомендует использовать укрепляющие лаки на время восстановления. Чтобы избежать повреждений, необходимо тщательно выбирать студию маникюра, проверять отзывы о мастерах и качестве используемых материалов.

Для тех, кто не использует покрытия, важно применять масло для кутикулы и питательные кремы, что поможет сохранить ногти здоровыми и эластичными. Главное — уделять внимание регулярному уходу и следовать советам мастера.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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