Эффективные советы, как устранить сухость губ

Используйте увлажнитель воздуха. Особенно зимой сухой воздух может высасывать влагу прямо из ваших губ. Вы можете предотвратить это, используя увлажнитель воздуха у себя дома или даже в офисе.
Не ковыряйте и не облизывайте губы, особенно когда они шелушатся. Это может повредить ваши губы и сделать их более восприимчивыми к обветриванию.
Не используйте гигиенический бальзам. Хотя поначалу он может увлажнить губы, но потом он может привести к повышенной сухости.
Сделайте скраб для губ с сахаром и оливковым маслом. Используя эту смесь, аккуратно потрите губы, чтобы отшелушить и отполировать омертвевшую кожу.
Уточнения
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).