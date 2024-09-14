Эффективные советы, как устранить сухость губ

Что делать, если губы стали сухими

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Используйте увлажнитель воздуха. Особенно зимой сухой воздух может высасывать влагу прямо из ваших губ. Вы можете предотвратить это, используя увлажнитель воздуха у себя дома или даже в офисе. Не ковыряйте и не облизывайте губы, особенно когда они шелушатся. Это может повредить ваши губы и сделать их более восприимчивыми к обветриванию. Не используйте гигиенический бальзам. Хотя поначалу он может увлажнить губы, но потом он может привести к повышенной сухости. Сделайте скраб для губ с сахаром и оливковым маслом. Используя эту смесь, аккуратно потрите губы, чтобы отшелушить и отполировать омертвевшую кожу.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.



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