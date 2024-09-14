Безопасное удаление гель-лака: секреты мастеров в домашних условиях

Как снять гель-лак дома без вреда для ногтей

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак — это удобный и стильный способ поддерживать маникюр в идеальном состоянии на протяжении нескольких недель. Однако для его удаления требуется особый подход, и часто без помощи мастера не обойтись.

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Если визит к специалисту невозможен, есть несколько домашних методов, которые помогут снять гель-лак. Один из самых простых способов — замачивание ногтей в ацетоне на 10-15 минут. Однако, чтобы избежать повреждения кожи, лучше защитить пальцы перчатками. Более щадящий способ — это обертывание ногтей ватными дисками, пропитанными ацетоном, и заматывание их пищевой пленкой. Через 20 минут лак легко сойдет.

Также можно использовать безацетоновые жидкости, которые мягче воздействуют на ногти. Специальные фольгированные салфетки, пропитанные раствором, тоже являются эффективным способом, но не рекомендуется прибегать к ним часто. Все эти методы подходят только как временное решение, если невозможно посетить мастера.

Если же визиты к специалисту продолжительное время невозможны, стоит задуматься о переходе на обычные лаки, которые легче снимаются в домашних условиях.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях.



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