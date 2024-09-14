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Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать

Эффективный, но опасный: что нужно знать о ретиноле
1:54
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол — это мощное средство ухода за кожей, обладающее многими преимуществами: от борьбы с акне и морщинами до ускорения обновления клеток и повышения выработки коллагена. Он присутствует как в рецептурных, так и в безрецептурных продуктах и доступен в различных формах, таких как сыворотки и увлажняющие кремы. Несмотря на популярность ретинола, важно помнить о его правильном применении, чтобы избежать побочных эффектов.

Эффективный, но опасный: что нужно знать о ретиноле
Фото: Freepik is licensed under Free license

Косметологи рекомендуют начинать с низких концентраций ретинола и постепенно увеличивать частоту его использования, давая коже привыкнуть. Это позволяет минимизировать раздражение, покраснение, шелушение и повышенную чувствительность к солнцу. Тип кожи и цели применения определяют, какая концентрация будет оптимальной. Например, для борьбы с акне могут понадобиться более высокие дозировки, тогда как для борьбы с возрастными изменениями кожи лучше начинать с низких концентраций.

При неправильном применении, особенно в слишком больших дозах, ретинол может вызвать химический ожог и раздражение кожи, особенно в чувствительных зонах, таких как область вокруг глаз и рта. В случае возникновения побочных эффектов рекомендуется прекратить использование ретинола, применять мягкие очищающие средства и увлажняющие продукты для восстановления кожи, а также избегать воздействия солнечных лучей. Одним из способов снизить риск раздражения является "сэндвич"-метод, при котором ретинол наносится поверх увлажняющих средств.

В целом, ретинол является одним из самых эффективных ингредиентов для ухода за кожей, но его использование требует осторожности и постепенного увеличения дозировок для достижения оптимальных результатов.

Уточнения

Ретино́л — жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата. В организме синтезируется из бета-каротина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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