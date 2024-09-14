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Как коллаген помогает справиться с первыми признаками старения

Почему стоит начать пить коллаген уже сейчас: три весомые причины
1:15
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Коллаген — это основной белок в человеческом организме, который поддерживает здоровье кожи, суставов и других тканей. С возрастом его выработка уменьшается, и это может привести к появлению морщин, сухости кожи и снижению эластичности суставов. По словам нутрициолога Натальи Ревякиной, прием коллагена полезен практически всем, но особенно тем, кто заметил мелкие морщинки или находится в периоде менопаузы. В первой ситуации коллаген помогает поддерживать эластичность кожи, предотвращая развитие более глубоких морщин.

Почему стоит начать пить коллаген уже сейчас: три весомые причины
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Во время менопаузы, когда естественная выработка коллагена снижается примерно на 30%, добавки могут не только улучшить состояние кожи, но и поддержать здоровье суставов, особенно если коллаген сочетается с гиалуроновой кислотой. Коллаген также способствует увлажнению кожи, что особенно важно для тех, кто стремится сохранить ее гладкость и упругость.

Конечно, можно употреблять продукты, богатые коллагеном, такие как костный бульон или холодец, но добавки дают более быстрый и эффективный результат благодаря сбалансированной дозировке и удобству использования.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген — основной компонент соединительной ткани и самый распространённый белок у млекопитающих, составляющий от 25 % до 45 % белков во всём теле.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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