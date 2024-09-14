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Как правильно восстановиться после увеличения губ: главные советы косметолога

Контурная пластика губ: что нельзя делать после процедуры
1:27
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Контурная пластика губ — одна из самых востребованных процедур в косметологии, однако, она требует соблюдения ряда ограничений в период восстановления. Косметолог Виктория Глушенкова предупреждает, что охлаждение губ с помощью льда — большая ошибка, так как это может замедлить процесс заживления и препятствовать правильному распределению геля. Наоборот, для равномерного эффекта важно поддерживать естественную температуру тела. Не менее важно избегать высоких температур, таких как посещение саун и бань, ведь под воздействием тепла гиалуроновая кислота разрушается, и процедура теряет свою эффективность.

Контурная пластика губ: что нельзя делать после процедуры
Фото: Freepik by master1305, PDM

Также стоит воздержаться от активной физической нагрузки, в том числе посещения спортзала, в течение 10 дней. Одним из ключевых ограничений является предотвращение сминания губ: необходимо избегать активной мимики и поцелуев в первые дни после процедуры. Виктория также не рекомендует посещать стоматолога, поскольку физическое давление на губы может привести к смещению геля.

Особое внимание следует уделить лекарственным препаратам, разжижающим кровь, таким как аспирин, так как их прием может спровоцировать появление гематом. Если вы проходите курс лечения, включающий такие препараты, процедуру увеличения губ лучше отложить на две недели.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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