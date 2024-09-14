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Как выбрать идеальную расческу: советы трихологов для каждого типа волос

Что нужно знать о расческах, чтобы сохранить здоровье волос
1:33
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Правильный выбор расчески для различных типов волос — важный аспект ухода, которым многие пренебрегают. Однако, трихологи предупреждают: неправильная расческа может не только повредить волосы, но и нанести вред коже головы. Для коротких стрижек, таких как пикси, лучше всего подойдут скелетные расчески и брашинги небольшого диаметра, которые помогают приподнять волосы у корней и создать объем. Для длинных прямых волос рекомендуются мягкие расчески с редкими зубцами, которые не только аккуратно массируют кожу головы, но и сохраняют структуру прядей.

Что нужно знать о расческах, чтобы сохранить здоровье волос
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Обладателям тонких волос средней длины стоит выбрать гребень с частыми зубцами, что помогает увеличить объем и стимулировать рост волос. Густые волосы требуют расчесок с редкими, плотными зубцами, чтобы минимизировать травмы волос. Вьющиеся волосы, как правило, нуждаются в расческе с редкими длинными зубцами или в силиконовых гребнях, которые предотвращают запутывание и сохраняют структуру локонов.

При выборе материала расчески, дерево считается наиболее безопасным, но требует особого ухода из-за склонности к накоплению бактерий. Металлические расчески эффективно распутывают волосы, но могут повредить их при нагревании и даже поцарапать кожу головы. Пластиковые расчески удобны для нанесения косметических средств, но их лучше избегать, если волосы склонны к электризации.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы. Также есть расчёски для шерсти животных. Существует два основных типа расчёски — гребень и щётка для волос (массажная щётка).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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