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Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа

Ваш путь к молодости: советы по созданию возрастного макияжа дома
1:45
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Омолаживающий макияж — это не только прерогатива профессиональных визажистов, но и техника, доступная для выполнения дома, если знать несколько ключевых правил. Секрет успешного макияжа, который добавляет свежести и молодости, начинается с правильного ухода за кожей. Подготовка кожи, увлажнение и питание — важнейшие шаги, которые помогут достичь эффекта сияния и минимизации морщин. Даже если ежедневный уход за кожей отсутствует, правильное очищение и применение активных ингредиентов перед макияжем помогут улучшить состояние кожи и подготовить её для нанесения косметики.

Ваш путь к молодости: советы по созданию возрастного макияжа дома
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Ключевым моментом при создании омолаживающего макияжа является выбор тонального средства: оно должно быть чуть светлее естественного тона кожи, с легким сияющим эффектом, чтобы морщины становились менее заметными. Нанесение тонального крема кистью и закрепление его легкой полупрозрачной пудрой помогут создать ровный и свежий тон лица, не утяжеляя макияж.

Румяна, предпочтительно кремовые, придадут лицу естественную свежесть, а их правильное нанесение на "яблочки" щек обеспечит гармоничный и молодой вид. Важен также правильный макияж глаз — использование мягких линий с растушевкой, отказ от черного карандаша в пользу более мягких оттенков, таких как коричневый или цвет мокрого асфальта, помогает создать более открытый и молодой взгляд.

Таким образом, следуя этим простым рекомендациям, каждая женщина может сделать омолаживающий макияж в домашних условиях, подчеркнув свои достоинства и скрыв недостатки.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа (визажа, англ. мейкапа) является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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