Консилеры раскрыты: как выбрать идеальный для своего типа кожи

Как получить безупречный макияж с правильным выбором консилера

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Консилер — это важный инструмент в арсенале макияжа, который помогает скрыть недостатки кожи, такие как прыщи, покраснения и темные круги под глазами, а также освежить и выровнять тон лица. Существует несколько видов консилеров, которые отличаются текстурой и применением: жидкий, кремовый, стик, карандаш и кушон.

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Каждый из них имеет свои особенности и подходит для разных типов кожи и задач. Жидкий консилер идеально подходит для зоны вокруг глаз благодаря легкости нанесения и способности не подчеркивать морщины. Кремовый и стик-консилеры отличаются более плотной текстурой и обеспечивают хорошее покрытие, что делает их идеальными для маскировки более заметных недостатков, таких как акне и пигментные пятна. Однако они могут подчеркивать сухие участки кожи. Карандаш-консилер и кушон идеальны для точечной коррекции и увлажнения соответственно.

При выборе консилера важно учитывать не только тип кожи, но и задачи макияжа. Например, для темных кругов под глазами лучше использовать продукт с розовым или персиковым подтоном, а для маскировки покраснений — зеленый консилер. Визажисты советуют перед нанесением обязательно увлажнять кожу, чтобы добиться естественного эффекта и избежать сухости. Техника нанесения также играет важную роль: под глаза консилер наносят треугольником, а для прыщей и пятен — точечно. Для закрепления результата можно использовать пудру, а также смешивать консилеры для достижения оптимального результата.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



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