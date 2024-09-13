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Кудрявые волосы: главные секреты ухода, которые вы не знали

Простые шаги для густых и здоровых волос
1:31
Моя семья » Красота и стиль

Для тех, кто стремится отрастить красивые и здоровые волосы, важен комплексный и бережный подход. Эксперты сети "Улыбка радуги" рекомендуют начинать с правильного расчесывания. Не используйте грубые щетки и не расчесывайте мокрые волосы — вместо этого выбирайте щетки с мягкой щетиной. Мыть голову нужно в два этапа: сначала очищаем кожу, затем волосы, избегая агрессивных шампуней. Масляные процедуры могут стать вашим лучшим союзником — масла кокоса, арганы и миндаля питают и укрепляют волосы, но помните, что блондинкам стоит быть осторожными с масляными средствами.

Простые шаги для густых и здоровых волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Чтобы ускорить рост волос, попробуйте самомассаж кожи головы, но не переусердствуйте с активаторами роста, если они вызывают сильное жжение. На ночь можно завязывать волосы в свободный пучок или использовать шелковые наволочки, чтобы уменьшить трение и предотвратить ломкость. Регулярная стрижка каждые 6-8 недель также помогает поддерживать волосы в здоровом состоянии, предотвращая сечение. Особенное внимание нужно уделить кудрявым волосам, которые склонны к сухости и требуют интенсивного увлажнения.

Важно использовать кондиционеры после каждого мытья и нежно промакивать волосы мягким полотенцем, избегая трения. Нежность и увлажнение — ключ к успеху на пути к здоровым и красивым волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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