Что нужно знать подросткам о правильном очищении и увлажнении кожи

Простые шаги для идеальной кожи: начало ухода в подростковом возрасте

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Подростковый возраст — это время, когда начинается активное развитие организма, в том числе происходят изменения в состоянии кожи. Важно уделять внимание уходу за кожей уже с раннего возраста, чтобы предотвратить появление проблем в будущем. По словам эксперта Ирины Созиновой, начинать следует с простых бьюти-привычек, которые помогут подросткам сохранить здоровье кожи. Основной акцент в уходе — это простота: не нужно использовать многоступенчатые процедуры, достаточно трёх средств — двух для очищения и одного для увлажнения.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Специалисты предупреждают, что подросткам не следует применять те же активные ингредиенты, что и взрослым. Например, такие компоненты, как ретинол или пептиды, могут навредить молодой коже. Рекомендуется выбирать средства с серой, цинком, салициловой кислотой и AHA-кислотами, которые безопасны и эффективны для подростковой кожи. Специальные линейки, такие как Seracin от Librederm, разработаны с учётом особенностей кожи подростков и протестированы в научных институтах России. Эти продукты помогают справиться с жирным блеском, черными точками и расширенными порами, а также оказывают увлажняющее и антиоксидантное воздействие.

Правильный уход за кожей подростков включает регулярное мягкое очищение, увлажнение и использование некомедогенных продуктов, чтобы избежать закупорки пор и появления новых воспалений. Важно не спешить с результатом — кожа требует времени, чтобы восстановиться, и слишком интенсивный уход может лишь усугубить проблемы.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры).



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