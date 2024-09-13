Пять простых способов вернуть густоту вашей шевелюре

Как вернуть блеск и здоровье волосам за неделю

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы заметили, что начали терять больше волос, чем обычно, не стоит медлить. Падение количества волос — сигнал, что пора уделить внимание здоровью вашей шевелюры. Особенно для женщин волосы — важная составляющая внешности, поэтому стоит вовремя принять меры, чтобы сохранить их густоту и красоту. Есть несколько основных факторов, которые могут вызывать выпадение волос: слишком тугие прически, неправильное питание, отсутствие регулярного ухода за кожей головы и неэффективные средства для волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Для того чтобы восстановить здоровье волос, нужно в первую очередь отказаться от тугих кос и хвостов, которые вызывают напряжение волосяных фолликулов и могут даже спровоцировать головные боли. Важно также скорректировать питание, так как волосы на 90% состоят из белка, а его недостаток в рационе негативно сказывается на их состоянии. Регулярный массаж кожи головы с маслами миндаля или лаванды может активизировать волосяные фолликулы и способствовать росту волос.

Специальные шампуни и бальзамы, в составе которых есть компоненты, стимулирующие кровоток и укрепляющие фолликулы, также помогут в борьбе с выпадением. Наконец, регулярное использование домашних масок из натуральных ингредиентов, таких как лук, имбирь или зеленый чай, может значительно улучшить состояние волос и уменьшить их выпадение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



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