Стилист рассказала, с чем можно носить спортивные комбинезоны в офис

Стилист Сергеенкова посоветовала носить спортивные комбинезоны с рубашками и жакетами в офис

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сооснователь петербургского бренда одежды Rely Алёна Сергеенкова рассказала о том, как можно интегрировать спортивный комбинезон в деловой гардероб.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

По словам эксперта, современные женщины стремятся к балансу между работой и личной жизнью, и это находит отражение в мире моды. Всё более актуальной становится универсальная одежда, подходящая для разных ситуаций. Спортивные комбинезоны идеально подходят для таких случаев, пишет Газета.Ru.

Алёна рекомендует сочетать спортивные комбинезоны с рубашками и жакетами. Например, можно надеть рубашку, жакет и туфли на каблуке kitten heel или лоферы на плоской подошве. Вместо жакета можно использовать вязаный жилет или джемпер.

"Разбавить крепкую пару комбинезона и рубашки под силу не только пиджакам и блейзерам. С этой задачей превосходно справятся жилет в стиле преппи или фактурный джемпер. Что бы вы ни выбрали, пусть воротник и низ рубашки выглядывают наружу — этот нехитрый стайлинг-трюк сделает образ интереснее", — добавила Сергеенкова.

Для тех, кто любит экспериментировать, эксперт предлагает носить поверх спортивных комбинезонов платья и юбки. Таким образом, спортивные комбинезоны могут стать прекрасной основой для создания разнообразных образов в офисе.

Уточнения

Комбинезо́н (фр. combinaison «сочетание») или комбе́з (разг.) — предмет (изделие) верхней одежды, представляющий собою соединение верхней части одежды и брюк.





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