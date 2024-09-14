Эстетист рассказала, что лучше выбрать для очищения тела — твёрдое мыло или гель для душа

Уход за кожей тела так же важен, как и уход за кожей лица. Он начинается с правильного очищения. Мыло, кремы или гели — выбор продукта для душа зависит от состава и типа кожи.
Эксперт бренда Camay Анна Романовская рассказала, что твёрдое мыло часто используют для мытья рук, но многие используют его и для принятия душа. Однако стоит учесть, что щёлочь в составе может вызывать стянутость кожи.
"Стоит учитывать, что формулы с щелочью все равно действуют достаточно радикально: даже щадящие рецептуры могут оставлять после применения ощущение стянутости, особенно у обладателей сухой кожи", — отметила эксперт.
Если кожа тела чувствительна, сухая или обезвожена, лучше выбрать гель или крем для душа, пишет Газета.Ru.
Гель отличается от мыла уровнем pH (у мыла — 8, у геля — 5). Гель эффективно удаляет загрязнения, а ухаживающие ингредиенты поддерживают естественный баланс влаги в коже. Некоторые гели обладают фруктовыми и ягодными ароматами, создавая эффект ароматерапии.
Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.
Гель для душа гель для мытья тела — общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела. Большинство коммерческих гелей для душа не содержат мыла в техническом смысле, хотя в просторечии их иногда называют «мыло».
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