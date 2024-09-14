Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли клетки мозга, критически значимые для функционирования сознания
Как подготовить рыбу перед жаркой, чтобы избавиться от запаха
США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
Врач Запевалова: отсутствие триггеров поможет не вернуться к зависимости
Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
Как получить ранний и обильный лук
Как розмариновое масло спасает волосы от выпадения
В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине

Эстетист рассказала, что лучше выбрать для очищения тела — твёрдое мыло или гель для душа

Эстетист Романовская: даже щадящее твёрдое мыло оставляет на коже ощущение стянутости
1:14
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей тела так же важен, как и уход за кожей лица. Он начинается с правильного очищения. Мыло, кремы или гели — выбор продукта для душа зависит от состава и типа кожи.

Эстетист Романовская: даже щадящее твёрдое мыло оставляет на коже ощущение стянутости
Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, CC BY-SA 4.0

Эксперт бренда Camay Анна Романовская рассказала, что твёрдое мыло часто используют для мытья рук, но многие используют его и для принятия душа. Однако стоит учесть, что щёлочь в составе может вызывать стянутость кожи.

"Стоит учитывать, что формулы с щелочью все равно действуют достаточно радикально: даже щадящие рецептуры могут оставлять после применения ощущение стянутости, особенно у обладателей сухой кожи", — отметила эксперт.

Если кожа тела чувствительна, сухая или обезвожена, лучше выбрать гель или крем для душа, пишет Газета.Ru.

Гель отличается от мыла уровнем pH (у мыла — 8, у геля — 5). Гель эффективно удаляет загрязнения, а ухаживающие ингредиенты поддерживают естественный баланс влаги в коже. Некоторые гели обладают фруктовыми и ягодными ароматами, создавая эффект ароматерапии.

Уточнения

Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.

Гель для душа гель для мытья тела — общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела. Большинство коммерческих гелей для душа не содержат мыла в техническом смысле, хотя в просторечии их иногда называют «мыло». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Последние материалы
Учёные нашли клетки мозга, критически значимые для функционирования сознания
Как подготовить рыбу перед жаркой, чтобы избавиться от запаха
США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
Эстетист Романовская: даже щадящее твёрдое мыло оставляет на коже ощущение стянутости
Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
Врач Запевалова: отсутствие триггеров поможет не вернуться к зависимости
Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
Как получить ранний и обильный лук
Как розмариновое масло спасает волосы от выпадения
В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.