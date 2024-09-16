Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
Когда стёкла в автомобиле запотевают: эффективные способы избавиться от проблемы
Пассажиропоток авиакомпаний России вырос по итогам августа
Ровный газон вашей мечты: простые шаги к безукоризненным границам
Белозеров может занять пост президента федерации гимнастики РФ
Кошка должна родить хотя бы раз? Разбиваем мифы о стерилизации питомцев

Питательная маска из моркови: улучшите состояние кожи с помощью натурального ингредиента

Простой рецепт маски для лица из моркови для сияющей и здоровой кожи
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Морковь — не только вкусный и питательный овощ, но и отличное средство для ухода за лицом. Она богата витаминами и антиоксидантами, которые могут улучшить состояние кожи и подарить ей здоровый вид. Сегодня мы расскажем, как использовать морковь для создания маски для лица и какие полезные свойства она может предложить.

Простой рецепт маски для лица из моркови для сияющей и здоровой кожи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Полезные свойства моркови для кожи

Морковь содержит множество витаминов. Витамин A, в частности, помогает улучшить текстуру кожи и поддерживать её упругость. Витамин C стимулирует выработку коллагена и помогает осветлить лицо, а витамин E обладает антиоксидантными свойствами, защищая эпидермис от повреждений и преждевременного старения. Кроме того, морковь содержит бета-каротин, который придаёт лицу здоровый цвет и помогает бороться с сухостью.

Приготовление маски из моркови

Необходимые ингредиенты

  • 1 средняя морковь
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 чайная ложка оливкового масла

Как приготовить и применять маску?

Очистите морковь и нарежьте её на мелкие кусочки. Отварите или запеките овощ до мягкости, затем остудите. Разомните морковь в пюре с помощью вилки или блендера. Добавьте к нему мёд и оливковое масло для дополнительного увлажнения и питательных свойств.

Нанесите полученную смесь на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на лице на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Маска из моркови — это простой и эффективный способ улучшить состояние кожи и добавить ей сияния.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Последние материалы
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Когда стёкла в автомобиле запотевают: эффективные способы избавиться от проблемы
Пассажиропоток авиакомпаний России вырос по итогам августа
Ровный газон вашей мечты: простые шаги к безукоризненным границам
Простой рецепт маски для лица из моркови для сияющей и здоровой кожи
Белозеров может занять пост президента федерации гимнастики РФ
Кошка должна родить хотя бы раз? Разбиваем мифы о стерилизации питомцев
Как победить прокрастинацию и улучшить здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.