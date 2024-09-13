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Не все делают это правильно: вот как нужно наносить несмываемый кондиционер на волосы

Советы по использованию несмываемого кондиционера
1:45
Моя семья » Красота и стиль

На рынке доступно множество несмываемых кондиционеров, подходящих для вашего типа волос. Так что выбирайте в соответствии со своими потребностями волос.

Советы по использованию несмываемого кондиционера
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Несмываемые кондиционеры не сложны в использовании. Вот несколько советов по использованию несмываемого кондиционера:

  1. Определите свой тип волос перед покупкой несмываемого кондиционера. Если у вас очень тонкие волосы, используйте спрей, а если у вас густые и жесткие волосы, попробуйте присмотреться к кремовому кондиционеру.
  2. Также важно сделать заметку о своих проблемах с волосами, прежде чем покупать несмываемый кондиционер. Некоторые кондиционеры обеспечивают объем. Одни защищают волосы от тепла, другие приносят пользу окрашенным волосам, а третьи нужны для смягчения вьющихся волос. 
  3. Не наносите несмываемый кондиционер на грязные волосы. Поэтому обязательно вымойте волосы и кондиционируйте их как обычно. Избегайте корней и сосредоточьтесь на средней длине и концах.
  4. Выжмите лишнее количество воды из волос перед нанесением несмываемого кондиционера. Если вы не высушите их полотенцем, кондиционер смешается с водой, и он не принесет никакой пользы вашим волосам.
  5. Не торопитесь с нанесением несмываемого кондиционера. Разделите волосы на небольшие секции и наносите этот кондиционер секция за секцией для достижения наилучших результатов. Сосредоточьтесь в основном на своих проблемных зонах. Идеально намажьте каждую прядь волос и расчешите расческой с широкими зубьями после нанесения, чтобы равномерно распределить продукт по волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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