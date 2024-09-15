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Как выглядеть стильно этой осенью: актуальные причёски и советы по укладке

Осенние тренды в причёсках: что выбрать для модного образа?
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Осень приносит с собой не только уютные свитера и теплые напитки, но и новые тренды в мире причесок. Если вы хотите быть в курсе последних модных тенденций и обновить свой образ, обратите внимание на следующие прически, которые будут актуальны этой осенью.

Осенние тренды в причёсках: что выбрать для модного образа?
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Лёгкие волны и текстурированные локоны

В этом сезоне в моде естественные и немного небрежные волны. Такие причёски придают образу лёгкость и динамичность. Вы можете создать текстурированные локоны с помощью плойки или текстурирующих спреев. Эффект естественной небрежности добавит вашему стилю привлекательности и утонченности.

Хвосты с объёмом

Объёмные хвосты возвращаются на модный олимп. Это универсальная причёска, которая подходит как для повседневных выходов, так и для более торжественных мероприятий. Для создания объема используйте муссы или текстурирующие средства, а также маскируйте резинку прядями для завершения образа.

Вплетенные детали

Осенью также в моде будут вплетенные в прическу элементы, будь то тонкие косички, завязанные ленты или декоративные заколки. Такие акценты добавляют индивидуальности и позволяют играть с образом.

Многослойные стрижки

Многослойные стрижки продолжают оставаться в моде этой осенью. Они придают волосам дополнительный объем и динамичность, делая их более живыми. Этот стиль универсален и подходит для различных текстур волос, предлагая множество возможностей для экспериментов с укладкой.

Эти прически помогут вам выглядеть стильно и современно в этом осеннем сезоне. Выбирайте ту, которая лучше всего подходит вашему стилю и экспериментируйте с новыми образами!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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