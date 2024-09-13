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Устраняем ломкость и сухость волос: маска с кокосовым маслом и шикакай

Маска для волос с кокосовым маслом и шикакай
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Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  • 3 столовые ложки порошка шикакай;
  • 3 столовые ложки кокосового масла на ваш выбор.

Этапы приготовления

В зависимости от длины и объема волос возьмите около 3 ложек порошка и 3 столовые ложки масла, если длина короткая, и около 5 ложек порошка и 5 столовых ложек масла, если волосы длинные.

Маска для волос с кокосовым маслом и шикакай
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Сделайте пасту для нанесения и равномерно размешайте ее, следя за тем, чтобы в ней не было комочков. Когда два ингредиента хорошо смешаются, можно приступать к разделке волос и нанесению маски.

Оставьте ее на 15-20 минут, а затем тщательно смойте с помощью очищающего средства. Убедитесь, что на волосах не осталось следов и вы тщательно вымыли их от корней до кончиков. 

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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