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Секреты ухода за кудрявыми волосами: почему важно правильно их расчёсывать?

Расчёсывание кудрявых волос: как избежать повреждений и сохранить завитки?
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Кудрявые волосы — это настоящая гордость и украшение, но за ними требуется особенный уход. Один из самых частых вопросов, связанных с кудрявыми волосами, — стоит ли их расчесывать? Давайте разберемся, почему этот процесс может не принести желаемого результата и как правильно ухаживать за такими волосами.

Расчёсывание кудрявых волос: как избежать повреждений и сохранить завитки?
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Почему не стоит расчесывать кудрявые волосы?

Расчесывание кудрявых волос может привести к нарушению их структуры. Каждый завиток — это спираль, которая образует уникальный рисунок. Когда вы используете расческу или щетку, эта структура нарушается, завитки распутываются и теряют свою упругость, что делает их менее аккуратными и более пушистыми. Также это может способствовать ломкости, так как кудрявые волосы обычно более сухие и хрупкие.

Спутывание и объём

Кудрявые волосы, в отличие от прямых, легко спутываются, особенно у корней. Регулярное расчесывание не помогает справиться с этой проблемой, а скорее усугубляет её, увеличивая объем и делая прическу менее структурированной. Это приводит к эффекту "пушистой копны", которую сложно уложить.

Как правильно ухаживать за кудрявыми волосами?

Лучше всего расчесывать кудрявые волосы на этапе мытья, когда они влажные и покрыты кондиционером или маской. Используйте пальцы или гребень с редкими зубьями, чтобы аккуратно распутать локоны. После мытья старайтесь избегать механического воздействия, давая волосам высохнуть естественным образом или с помощью диффузора.

Избегайте частого расчесывания сухих волос, предпочитая ухаживать за ними на этапе мытья или при использовании специальных увлажняющих средств. Таким образом, вы сохраните их естественную красоту и здоровье на долгое время.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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