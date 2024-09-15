Почему ретинол вызывает прыщи и как правильно ухаживать за кожей в этот период?

Ретинол — это один из самых популярных компонентов в косметике для ухода за кожей, который помогает бороться с признаками старения, улучшает текстуру лица и устраняет пигментацию. Однако у многих людей после его использования может наблюдаться появление прыщей. В чем причина и стоит ли беспокоиться?
Ретинол — это форма витамина A, который ускоряет процесс обновления клеток кожи. Он проникает в глубокие слои эпидермиса, стимулируя выработку коллагена и способствуя уменьшению морщин. Однако при его первых применениях может возникнуть неожиданная реакция кожи.
Появление прыщей после начала использования ретинола — это распространенное явление, которое называется ретиноидным дерматитом. Этот процесс связан с ускоренным обновлением клеток, которое активируется ретинолом. В результате кожа начинает быстрее выводить токсины и загрязнения на поверхность, что провоцирует появление высыпаний.
Появление прыщей обычно наблюдается в течение первых нескольких недель после начала применения ретинола. Этот период может длиться от 2 до 6 недель, в зависимости от типа кожи и чувствительности к продукту. Это временное состояние, и по мере адаптации кожи процесс выработки кожного сала нормализуется, а прыщи исчезают.
Важно не прекращать использование ретинола, но нужно проявлять терпение и осторожность. Уменьшите частоту применения средства или используйте его в меньших дозах. Также важно увлажнять кожу и защищать её от солнечного воздействия с помощью SPF.
Появление прыщей после ретинола — это временный этап, который со временем приведет к улучшению состояния кожи.
Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.
Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.