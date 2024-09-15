Почему ретинол вызывает прыщи и как правильно ухаживать за кожей в этот период?

Появление прыщей после применения ретинола: стоит ли беспокоиться?

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Ретинол — это один из самых популярных компонентов в косметике для ухода за кожей, который помогает бороться с признаками старения, улучшает текстуру лица и устраняет пигментацию. Однако у многих людей после его использования может наблюдаться появление прыщей. В чем причина и стоит ли беспокоиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Что такое ретинол?

Ретинол — это форма витамина A, который ускоряет процесс обновления клеток кожи. Он проникает в глубокие слои эпидермиса, стимулируя выработку коллагена и способствуя уменьшению морщин. Однако при его первых применениях может возникнуть неожиданная реакция кожи.

Почему появляются прыщи?

Появление прыщей после начала использования ретинола — это распространенное явление, которое называется ретиноидным дерматитом. Этот процесс связан с ускоренным обновлением клеток, которое активируется ретинолом. В результате кожа начинает быстрее выводить токсины и загрязнения на поверхность, что провоцирует появление высыпаний.

Сколько времени это длится?

Появление прыщей обычно наблюдается в течение первых нескольких недель после начала применения ретинола. Этот период может длиться от 2 до 6 недель, в зависимости от типа кожи и чувствительности к продукту. Это временное состояние, и по мере адаптации кожи процесс выработки кожного сала нормализуется, а прыщи исчезают.

Как справиться с высыпаниями?

Важно не прекращать использование ретинола, но нужно проявлять терпение и осторожность. Уменьшите частоту применения средства или используйте его в меньших дозах. Также важно увлажнять кожу и защищать её от солнечного воздействия с помощью SPF.

Появление прыщей после ретинола — это временный этап, который со временем приведет к улучшению состояния кожи.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.



Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A 1 , аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A 2 ), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A 1 ) и ретиноевую кислоту.



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