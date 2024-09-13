Солнцезащитный крем осенью: нужен ли он в это время года

Если ли необходимость в солнцезащитном креме осенью?

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью также важно заботиться о защите кожи от солнца, так как ультрафиолетовые лучи активны и в этот период. Использование солнцезащитного крема поможет предотвратить преждевременное старение кожи, обезвоживание, морщины и даже серьёзные заболевания.

Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Осенью стоит применять солнцезащитный крем каждый день, особенно при выходе на улицу. Это касается и тех случаев, когда вы проводите время дома, так как солнечные лучи могут проникать сквозь окна.

При выборе солнцезащитного крема обратите внимание на фактор защиты от солнца (SPF) и наличие надписи "broad spectrum", которая гарантирует защиту от UVA- и UVB-лучей. Осенью выбирайте средства с SPF 15-30.

Также стоит учесть, что отопительный сезон осенью может сушить кожу, поэтому выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и антиоксидантами. Наносите солнцезащитный крем за 15-30 минут до выхода на улицу или перед нанесением макияжа.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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