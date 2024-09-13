Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ предупреждает об усилении инфляционных рисков и не исключает дальнейшего повышения ставки
Впервые в истории туристы вышли в открытый космос
JID: у женщин меланома часто появляется на коже рук и ног
Как избавиться от горького привкуса лука без маринада
Врач-онколог: горячая пища и чай могут спровоцировать рак языка
Как приготовить борщ без ошибок: избегайте этих ингредиентов
Учёные подтвердили: поздний сон увеличивает риск диабета на 46%
Стюардесса рассказала, как выявляют опасных пассажиров до взлёта
Почему осенью выпадает больше волос и что с этим делать?

Солнцезащитный крем осенью: нужен ли он в это время года

Если ли необходимость в солнцезащитном креме осенью?
1:07
Моя семья » Красота и стиль

Осенью также важно заботиться о защите кожи от солнца, так как ультрафиолетовые лучи активны и в этот период. Использование солнцезащитного крема поможет предотвратить преждевременное старение кожи, обезвоживание, морщины и даже серьёзные заболевания.

Если ли необходимость в солнцезащитном креме осенью?
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Осенью стоит применять солнцезащитный крем каждый день, особенно при выходе на улицу. Это касается и тех случаев, когда вы проводите время дома, так как солнечные лучи могут проникать сквозь окна.

При выборе солнцезащитного крема обратите внимание на фактор защиты от солнца (SPF) и наличие надписи "broad spectrum", которая гарантирует защиту от UVA- и UVB-лучей. Осенью выбирайте средства с SPF 15-30.

Также стоит учесть, что отопительный сезон осенью может сушить кожу, поэтому выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и антиоксидантами. Наносите солнцезащитный крем за 15-30 минут до выхода на улицу или перед нанесением макияжа.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Самые дорогие породы собак: топ-3
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай
В Курской авантюре ВСУ потеряли уже больше, чем изначально туда вводили Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
Как приготовить борщ без ошибок: избегайте этих ингредиентов
Учёные подтвердили: поздний сон увеличивает риск диабета на 46%
Стюардесса рассказала, как выявляют опасных пассажиров до взлёта
Почему осенью выпадает больше волос и что с этим делать?
Секреты счастливой зимовки роз: 5 важных подкормок для осени
Эксперт прогнозирует новый рекорд роста цен на золото к концу года
Инспекторы ГАИ стали заглядывать в открытое окно водителя при проверке документов
Врач-невролог: шоколад и цитрусовые вызывают мигрень
Ставшая мемом на Олимпиаде брейкерша Ганн возглавила мировой рейтинг
3 причины, почему опасно заправлять машину на АЗС до полного бака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.