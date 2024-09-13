Осенний волосопад: причины и основные рекомендации для устранения проблемы

Почему осенью выпадает больше волос и что с этим делать?

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Осенью волосы часто становятся более слабыми и ломкими из-за изменения погодных условий и снижения активности солнца. Однако это естественный процесс, и беспокоиться не стоит.

Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, PDM

Основные причины выпадения волос осенью:

авитаминоз: в осенние месяцы многие испытывают дефицит витаминов и минералов, что сказывается на состоянии волос;

температурное воздействие: похолодание и снижение температуры воздуха могут привести к спазму сосудов и ухудшению питания волосяных фолликулов;

недостаток влаги: сухой воздух в помещениях с началом отопительного сезона также может пересушивать волосы;

изменение гормонального фона: осенью уровень гормонов может снижаться, что влияет на состояние волос;

осенняя хандра: пасмурная погода, дожди и холода могут вызывать тревогу и стресс, что также сказывается на волосах.

Для предотвращения выпадения волос осенью следует обратить внимание на следующие рекомендации:

беречь волосы от холода и ветра, носить головные уборы;

избегать использования агрессивных химических средств для волос;

ограничить термическое воздействие на волосы (фен, плойка, утюжок);

использовать питательные и увлажняющие средства для волос;

следить за рационом, обеспечивая организм всеми необходимыми витаминами и минералами;

делать массаж головы для улучшения кровообращения.

Если проблема выпадения волос осенью становится серьёзной, рекомендуется обратиться к специалисту, например, трихологу, который сможет провести диагностику и подобрать наиболее подходящие методы лечения и ухода за волосами.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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