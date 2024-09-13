Осенний волосопад: причины и основные рекомендации для устранения проблемы

Осенью волосы часто становятся более слабыми и ломкими из-за изменения погодных условий и снижения активности солнца. Однако это естественный процесс, и беспокоиться не стоит.
Основные причины выпадения волос осенью:
Для предотвращения выпадения волос осенью следует обратить внимание на следующие рекомендации:
Если проблема выпадения волос осенью становится серьёзной, рекомендуется обратиться к специалисту, например, трихологу, который сможет провести диагностику и подобрать наиболее подходящие методы лечения и ухода за волосами.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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