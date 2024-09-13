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Осенний волосопад: причины и основные рекомендации для устранения проблемы

Почему осенью выпадает больше волос и что с этим делать?
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Осенью волосы часто становятся более слабыми и ломкими из-за изменения погодных условий и снижения активности солнца. Однако это естественный процесс, и беспокоиться не стоит.

Почему осенью выпадает больше волос и что с этим делать?
Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, PDM

Основные причины выпадения волос осенью:

  • авитаминоз: в осенние месяцы многие испытывают дефицит витаминов и минералов, что сказывается на состоянии волос;
  • температурное воздействие: похолодание и снижение температуры воздуха могут привести к спазму сосудов и ухудшению питания волосяных фолликулов;
  • недостаток влаги: сухой воздух в помещениях с началом отопительного сезона также может пересушивать волосы;
  • изменение гормонального фона: осенью уровень гормонов может снижаться, что влияет на состояние волос;
  • осенняя хандра: пасмурная погода, дожди и холода могут вызывать тревогу и стресс, что также сказывается на волосах.

Для предотвращения выпадения волос осенью следует обратить внимание на следующие рекомендации:

  • беречь волосы от холода и ветра, носить головные уборы;
  • избегать использования агрессивных химических средств для волос;
  • ограничить термическое воздействие на волосы (фен, плойка, утюжок);
  • использовать питательные и увлажняющие средства для волос;
  • следить за рационом, обеспечивая организм всеми необходимыми витаминами и минералами;
  • делать массаж головы для улучшения кровообращения.

Если проблема выпадения волос осенью становится серьёзной, рекомендуется обратиться к специалисту, например, трихологу, который сможет провести диагностику и подобрать наиболее подходящие методы лечения и ухода за волосами.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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