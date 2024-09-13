Уход за кожей под глазами: рецепт домашних патчей с зелёным чаем и огурцом для свежести и увлажнения

Как быстро сделать патчи для глаз в домашних условиях: рецепт с огурцом и алоэ

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи— это отличное средство для освежения и ухода за чувствительной кожей под глазами. Но что делать, если их нет под рукой? Не беда! Вы можете легко приготовить натуральные патчи для глаз в домашних условиях, используя простые ингредиенты, которые наверняка найдутся на вашей кухне.

Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, PDM

Необходимые ингредиенты

Зелёный чай — 1 пакетик

Огурец — 1 маленький

Алоэ вера гель — 1 столовая ложка

Кокосовое масло — 1 чайная ложка

Изготовление патчей

Приготовьте отвар

Заварите пакетик зелёного чая в 100 мл горячей воды и дайте ему настояться около 5 минут. Затем охладите его до комнатной температуры.

Подготовьте огурец

Очистите огурец и нарежьте его на тонкие ломтики. Вы также можете натереть его на терке для получения более мелкой текстуры.

Смешайте ингредиенты

В небольшой миске смешайте охлажденный зелёный чай, натертый огурец, алоэ вера гель и кокосовое масло. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Создайте патчи

Используя чистую марлю или ватные диски, нанесите полученную смесь на область под глазами. Можно также использовать силиконовые формочки для создания патчей, если они у вас есть.

Оставьте на 10-15 минут

Расслабьтесь и дайте патчам подействовать. После этого аккуратно удалите их и промойте кожу теплой водой.

Полезные свойства патчей

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить отечность и тёмные круги. Огурец обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами. Алоэ вера и кокосовое масло питают и увлажняют кожу, делая её мягкой и гладкой.

Используйте такие патчи для глаз регулярно, и вы заметите, как ваша кожа под глазами становится более свежей и ухоженной.

Уточнения

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.



Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами.



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