Для ровной и гладкой кожи: делаем дома глубокоочищающую маску для лица с желатином и лимоном

Глубокоочищающая маска для лица с желатином и лимоном

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Что вам понадобится

полстакана заваренного зеленого чая;

1 столовая ложка желатина;

2 яичных белка;

сок одного лимона.

Как сделать

Разбейте яйца и отделите желток от белков. Взбейте яичные белки до образования пены. В другую миску добавьте зеленый чай вместе с лимонным соком. Нагрейте смесь в течение 30 секунд и добавьте в нее желатин. Теперь добавьте яичные белки, и дайте смеси дойти до комнатной температуры. С помощью кисточки нанесите смесь на лицо. Через 20-30 минут при необходимости нанесите еще один слой. Как только маска высохнет, снимите ее. Умойте лицо теплой водой.

Яичные белки помогают в сиянии кожи. Зеленый чай оказывает успокаивающее и смягчающее действие на лицо. Лимон имеет кислую природу, считается эффективным в борьбе с прыщами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



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