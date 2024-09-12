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Для ровной и гладкой кожи: делаем дома глубокоочищающую маску для лица с желатином и лимоном

Глубокоочищающая маска для лица с желатином и лимоном
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Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  • полстакана заваренного зеленого чая;
  • 1 столовая ложка желатина;
  • 2 яичных белка;
  • сок одного лимона.

Как сделать

  1. Разбейте яйца и отделите желток от белков.
  2. Взбейте яичные белки до образования пены.
  3. В другую миску добавьте зеленый чай вместе с лимонным соком.
  4. Нагрейте смесь в течение 30 секунд и добавьте в нее желатин.
  5. Теперь добавьте яичные белки, и дайте смеси дойти до комнатной температуры.
  6. С помощью кисточки нанесите смесь на лицо.
  7. Через 20-30 минут при необходимости нанесите еще один слой.
  8. Как только маска высохнет, снимите ее.
  9. Умойте лицо теплой водой.

Яичные белки помогают в сиянии кожи. Зеленый чай оказывает успокаивающее и смягчающее действие на лицо. Лимон имеет кислую природу, считается эффективным в борьбе с прыщами.

Глубокоочищающая маска для лица с желатином и лимоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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