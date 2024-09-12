Для ровной и гладкой кожи: делаем дома глубокоочищающую маску для лица с желатином и лимоном
Глубокоочищающая маска для лица с желатином и лимоном
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Что вам понадобится
- полстакана заваренного зеленого чая;
- 1 столовая ложка желатина;
- 2 яичных белка;
- сок одного лимона.
Как сделать
- Разбейте яйца и отделите желток от белков.
- Взбейте яичные белки до образования пены.
- В другую миску добавьте зеленый чай вместе с лимонным соком.
- Нагрейте смесь в течение 30 секунд и добавьте в нее желатин.
- Теперь добавьте яичные белки, и дайте смеси дойти до комнатной температуры.
- С помощью кисточки нанесите смесь на лицо.
- Через 20-30 минут при необходимости нанесите еще один слой.
- Как только маска высохнет, снимите ее.
- Умойте лицо теплой водой.
Яичные белки помогают в сиянии кожи. Зеленый чай оказывает успокаивающее и смягчающее действие на лицо. Лимон имеет кислую природу, считается эффективным в борьбе с прыщами.
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Уточнения
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру