Почему выпадают волосы: трихологи раскрыли главные причины

Простые рецепты для укрепления волос: масла и лук против выпадения

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос становится всё более распространённой проблемой среди молодых женщин, даже тех, кто не достиг 30 лет. Причины могут быть разными: гормональные сбои, инфекции кожи головы, длительный приём медикаментов, хронический стресс и дефицит питательных веществ.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Особенно часто выпадение волос наблюдается весной и осенью, когда организм проходит фазу активного обновления. В норме человек теряет около 50 волосков в день, но если вы замечаете, что волосы выпадают сильнее и не восстанавливаются, это повод обратиться к специалисту. Существует несколько народных средств, которые могут помочь укрепить волосы при сезонных проблемах, но если выпадение прогрессирует, лучше не затягивать с визитом к трихологу.

Один из рецептов для укрепления волос — маска с прополисом. Для её приготовления нужно настоять прополис на водке и втирать в кожу головы. Ещё один эффективный вариант — использование касторового масла, которое прогревается и наносится на кожу головы. Однако стоит помнить, что такое средство не всем подходит, особенно тем, у кого чувствительная кожа. Луковая маска с добавлением мёда и растительного масла также помогает восстановить волосы и предотвратить их ломкость.

Все эти средства требуют времени для достижения результата, а также регулярности использования. Важно не увлекаться самолечением, особенно если выпадение волос носит серьёзный и продолжительный характер — в таком случае помощь трихолога будет незаменимой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. Основной компонент волос — кератин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.