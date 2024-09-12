Ваши волосы под угрозой: три ключевые причины выпадения

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются многие, и однозначного ответа на вопрос "почему" нет. Специалисты выделяют несколько ключевых причин, и три из них стали результатом исследований ученых Университета Восточной медицины.
Первая и наиболее распространенная причина — постоянный стресс. Хроническая усталость, тревоги, перегрузки на работе и дома приводят к спазмам мышц, нарушению кровообращения и атрофии волосяных фолликулов. Для борьбы с этим необходимо не только устранить источник стресса, но и практиковать антистрессовые техники, такие как массаж и полноценный отдых.
Вторая причина — неправильное питание, когда организм не получает достаточно необходимых витаминов и минералов. Это ослабляет корни волос и приводит к их выпадению. Пересмотр рациона и включение витаминных комплексов может значительно улучшить состояние волос.
Третья причина — неправильный уход за волосами. Подобрать подходящие средства важно, чтобы сохранить здоровье волос. В обзоре выделены пять продуктов, которые могут помочь справиться с проблемой выпадения волос.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).
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