Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Бали ввели мораторий на строительство отелей и ночных клубов
Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
Как неправильные привычки отражаются на вашем лице
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать
Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Что делать, если растение переувлажнено
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть

Ваши волосы под угрозой: три ключевые причины выпадения

Как стресс крадет ваши волосы: три главные причины выпадения
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются многие, и однозначного ответа на вопрос "почему" нет. Специалисты выделяют несколько ключевых причин, и три из них стали результатом исследований ученых Университета Восточной медицины.

Как стресс крадет ваши волосы: три главные причины выпадения
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Первая и наиболее распространенная причина — постоянный стресс. Хроническая усталость, тревоги, перегрузки на работе и дома приводят к спазмам мышц, нарушению кровообращения и атрофии волосяных фолликулов. Для борьбы с этим необходимо не только устранить источник стресса, но и практиковать антистрессовые техники, такие как массаж и полноценный отдых.

Вторая причина — неправильное питание, когда организм не получает достаточно необходимых витаминов и минералов. Это ослабляет корни волос и приводит к их выпадению. Пересмотр рациона и включение витаминных комплексов может значительно улучшить состояние волос.

Третья причина — неправильный уход за волосами. Подобрать подходящие средства важно, чтобы сохранить здоровье волос. В обзоре выделены пять продуктов, которые могут помочь справиться с проблемой выпадения волос.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны в Кусрской области остановить контрудар российской армии Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие растения нельзя обрезать осенью
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
ВСУ бессильны в Кусрской области остановить контрудар российской армии
Как неправильные привычки отражаются на вашем лице
Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать
Российская туристка рассказала о пяти схемах обмана на Кубе
Как приготовить сырное печенье всего из 3 ингредиентов
Что делать, если растение переувлажнено
Кабачки как альтернатива хлебу: советы от диетолога
Сыр как источник кальция: сколько и как его есть
Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.