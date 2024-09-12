Как остановить старение: гимнастика для лица и другие секреты

Как избавиться от морщин: лайфхаки от косметолога

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины часто стремятся замедлить появление морщин, и врач-косметолог Наталия Кочкина предлагает несколько действенных методов для этого. Во-первых, нужно следить за мимикой. Часто стресс и напряжение заставляют нас хмуриться или морщить лоб, что приближает появление морщин. Регулярный самоанализ и внимание к эмоциям могут помочь предотвратить этот процесс. Важно включать в свою жизнь приятные моменты: прогулки, встречи с друзьями, чтобы давать телу и лицу возможность расслабиться.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Во-вторых, гимнастика для лица — это эффективный метод поддержания тонуса мышц и улучшения кровообращения. Однако, подходить к упражнениям нужно осторожно, выбирая их в зависимости от состояния кожи и мышц, а лучше — после консультации с тренером. Укрепление спины и осанки также играет большую роль, так как проблемы с позвоночником нарушают кровообращение и могут ускорить старение кожи.

Кроме того, косметические процедуры, такие как массаж лица и микротоки, могут заметно улучшить состояние кожи. Они усиливают кровообращение, снимают напряжение и помогают разгладить морщины. Среди более современных процедур косметолог рекомендует RF-лифтинг и безинъекционную мезотерапию Dermadrop для глубокого увлажнения и улучшения структуры кожи.

Однако самым действенным методом профилактики и устранения морщин остаются инъекции ботулотоксина, которые дают быстрый и продолжительный результат. Регулярность ухода, будь то домашние упражнения или посещение косметолога, является ключом к успешной борьбе с возрастными изменениями.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин. Эластичность коже придают волокна коллагена, а упругость — волокна эластина.



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