Скрытые причины отеков: как ваши привычки вредят вашей внешности

Утренние отеки на лице — это проблема, с которой сталкивается большинство женщин, особенно в ответственные дни, когда требуется выглядеть свежо и ухоженно. Даже если общее здоровье в порядке, отеки могут возникать из-за привычек, которые многие считают безобидными. Например, чрезмерное употребление воды — популярная рекомендация для поддержания водного баланса, но у каждого человека есть своя индивидуальная норма, и превышение её может привести к отекам.
Также к проблеме может привести избыток соли, которая содержится в фастфуде и соленьях. Люди, злоупотребляющие подобной пищей, часто замечают отеки на лице по утрам. Алкоголь, особенно вечером, также негативно влияет на организм, перегружая его, что проявляется отеками и покраснением лица.
Отсутствие регулярной физической активности, или гиподинамия, препятствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы, вызывая застой жидкости, что также ведет к отекам. Чтобы предотвратить и справиться с уже появившимися отеками, нужно пересмотреть свои привычки, уделять внимание водному балансу, ограничивать употребление соли и алкоголя, а также больше двигаться.
Для снятия отеков рекомендуется контрастное умывание и массаж лица по массажным линиям.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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