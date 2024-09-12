Ювелир рассказала о самых модных украшениях осени 2024

Ювелир Ракутина уверена, что осенью 2024 стоит носить многослойные украшения

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многослойность в украшениях — это простой и эффектный способ разнообразить образ наступившей осенью. В этом уверена эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 4.0

Идея заключается в сочетании нескольких одинаковых предметов, например, цепочек или колец. Одно из них может быть ярким акцентом, а остальные дополняют его или создают гармоничное сочетание нюансов цвета, фактуры и формы, пишет Газета.Ru.

Цепочки разной длины и плетения хорошо сочетаются с необычным колье, например, с декоративными элементами или акцентной подвеской. Обычно достаточно двух-трёх цепочек длиной от 40 до 70 сантиметров, но количество может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта и стиля.

Тренд на многослойность не ограничивается только шейными украшениями. Популярно также сочетание массивных колец, подобранных в одном стиле, и разных по ширине и дизайну браслетов.

При создании многослойных комплектов важно учитывать разнообразие материалов и текстур.

"Смешивание разных металлов добавит интересный контраст. Использование натуральных камней или кристаллов разных форм и размеров придаст яркость и шик образу. Нити из бусин или текстильные шнурки с подвесками привнесут легкость и непринужденность. Не стоит забывать про кожаные элементы, такие как браслеты или колье: они добавят немного брутальности", — отметила ювелир.

Уточнения

Брасле́т (от фр. bracelet — запястье) — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.



Кольцо́ (от древнерусск. «коло» — круг) или колечко — предмет из металла или другого материала в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга.

Надевают на пальцы (перстень) в качестве украшения или символа брака (солитер). Солитер (от фр. le solitaire — «одинокий», «уединённый») — крупный камень, бриллиант, на украшении выделяется среди других камней или солирует. Солитерами называют помолвочные кольца. Кольцами по обычаю, обмениваются жених с невестой (обручальное кольцо). Кольцо бывает гладкое, с нанесённым рисунком, с каменьями. Перстни и печатки являются разновидностями кольца.





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