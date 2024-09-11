Стилист рассказала о самых модных принтах осени 2024

Наступающая осень предлагает разнообразные модные принты, включая клетку, гусиную лапку, полоску и горох.
Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева пояснила, что эти классические узоры помогают подчеркнуть индивидуальность и скорректировать фигуру. Мелкий горошек добавляет романтики, а клетка создаёт ощущение уюта, добавила эксперт.
В тренде также принт "гусиная лапка", который прекрасно смотрится на элегантных жакетах. Осенью популярны анималистические и цветочные принты. Однако стоит учесть, что крупные узоры визуально увеличивают силуэт, предупредила стилист.
Как сообщает Москва 24, осенью 2024 следует обратить внимание на принты в осенней цветовой гамме: хаки, вишнёвый, красновато-коричневый и горчичный.
"Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати", — отметила эксперт.
Выберите одну вещь с принтом и сочетайте её с однотонными предметами гардероба, добавила специалист.
Принт (или печать, орнамент; от англ. Print — печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.
Гуси́ная ла́пка — может означать:
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