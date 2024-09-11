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Стилист рассказала о самых модных принтах осени 2024

Стилист Тюрева посоветовала носить осенью 2024 принты в горох, клетку и полоску
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Наступающая осень предлагает разнообразные модные принты, включая клетку, гусиную лапку, полоску и горох.

Стилист Тюрева посоветовала носить осенью 2024 принты в горох, клетку и полоску
Фото: flickr.com by Esperluette, CC BY 2.0

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева пояснила, что эти классические узоры помогают подчеркнуть индивидуальность и скорректировать фигуру. Мелкий горошек добавляет романтики, а клетка создаёт ощущение уюта, добавила эксперт.

В тренде также принт "гусиная лапка", который прекрасно смотрится на элегантных жакетах. Осенью популярны анималистические и цветочные принты. Однако стоит учесть, что крупные узоры визуально увеличивают силуэт, предупредила стилист.

Как сообщает Москва 24, осенью 2024 следует обратить внимание на принты в осенней цветовой гамме: хаки, вишнёвый, красновато-коричневый и горчичный.

"Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати", — отметила эксперт.

Выберите одну вещь с принтом и сочетайте её с однотонными предметами гардероба, добавила специалист.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print — печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

Гуси́ная ла́пка — может означать:

  • Гусиная лапка (лапчатка гусиная) — многолетнее травянистое растение.
  • Гусиная лапка — система парковых аллей, рассекающая пространство парка в трех направлениях.
  • Королева Гусиная Лапка — персонаж провансальского фольклора.
Гусиные лапки
  • Гусиные лапки — мимические морщины в углах человеческих глаз.
  • Гусиные лапки — геометрический орнамент, используемый в текстиле.
  • «Гусиные лапки» — сорт карамельных конфет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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