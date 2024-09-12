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Овсянка и мёд: как приготовить идеальный скраб для нежного очищения кожи?

Домашний овсяный скраб: секрет гладкой и ухоженной кожи
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Овсянка — это не только полезный завтрак, но и отличное средство для ухода за собой. Используя её как основу для домашнего скраба, можно обеспечить коже мягкое и деликатное очищение, при этом избегая химических компонентов. В этом тексте вы узнаете, как легко приготовить скраб для тела из овсянки и какие преимущества он может принести.

Домашний овсяный скраб: секрет гладкой и ухоженной кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Необходимые ингредиенты

  • Овсяные хлопья – 1/2 стакана
  • Мёд – 2 столовые ложки
  • Йогурт (без добавок) – 2 столовые ложки
  • Лимонный сок – 1 чайная ложка

Способ приготовления и применения

В кухонном комбайне или блендере измельчите овсяные хлопья до состояния мелкого порошка. Это обеспечит мягкое, но эффективное отшелушивание кожи. В глубокой миске смешайте измельчённые овсяные хлопья с медом и йогуртом и лимонным соком.

Нанесите скраб на влажную кожу, массажными движениями втирайте его в проблемные зоны, уделяя особое внимание участкам с грубой кожей. Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно смойте тёплой водой.

Полезные свойства овсяного скраба

Овсянка содержит натуральные компоненты, которые помогают глубоко очищать дерму, удаляя омертвевшие клетки и загрязнения. Она обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, что делает её идеальной для чувствительной и склонной к раздражению кожи. Мед и йогурт увлажняют и питают, а лимонный сок помогает осветлить и выровнять тон кожи.

Использование овсяного скраба для тела поможет вам поддерживать кожу мягкой, гладкой и здоровой. Этот натуральный продукт не содержит агрессивных химических ингредиентов и подходит для регулярного использования.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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