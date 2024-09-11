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Бумага и фольга: неожиданные помощники для красивых локонов

Как сделать стильные локоны с помощью подручных средств
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Когда нет возможности использовать утюжок или плойку для завивки волос, можно прибегнуть к нескольким простым методам, которые не требуют высокой температуры, но дают отличный результат. Один из таких способов — использовать бумажные полотенца. Полоски бумаги наматываются на пряди влажных волос, после чего завязываются и оставляются до полного высыхания. Результат — крепкие локоны без повреждения волос.

Как сделать стильные локоны с помощью подручных средств
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Другой вариант — фольга. В фольгу заворачивается кусочек ваты, затем волосы накручиваются на фольгу, а кончики фиксируются. После высыхания получается естественная завивка. Также можно воспользоваться ободком для волос: накрутите пряди вокруг ободка и подождите пару часов. Этот метод позволяет создать различные по объему локоны.

Самый простой способ — это пучок: слегка влажные волосы скручиваются в жгут, закрепляются шпильками и оставляются до высыхания. Важно не спать с таким пучком, чтобы кудри не потеряли форму. Эти методы помогут вам создать красивые локоны без риска для волос и необходимости использовать высокие температуры.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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