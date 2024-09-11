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Высокие температуры и волосы: что нужно знать, чтобы не повредить локоны

Простой способ сохранить блеск и здоровье волос при укладке
1:37
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Регулярное использование фена, плоек и утюжков для укладки волос может существенно повредить их структуру. Высокие температуры, особенно при нагреве от 130 градусов и выше, приводят к разрушению кератина, потере пигмента и ухудшению внешнего вида волос.

Простой способ сохранить блеск и здоровье волос при укладке
Фото: Wikipedia by Mostafameraji, PDM

Если использовать утюжки на влажных волосах, это вдвое увеличивает риск повреждений. После воздействия температур свыше 200 градусов восстановить волосы становится практически невозможно. Чтобы защитить волосы от таких негативных последствий, существуют термозащитные средства. Их главная функция — создание защитной пленки между волосом и горячим инструментом для укладки.

В состав таких средств входят масла, силикон, кератин, витамины, увлажняющие компоненты и гидролизованный протеин пшеницы. Для укладки феном рекомендуется использовать масло, которое активизируется под воздействием тепла и особенно полезно для кончиков волос. Для утюжков и плоек лучше подойдут термозащитные спреи, кремы или муссы, которые обеспечивают защиту, но не являются стайлинговыми продуктами. Средства на масляной основе лучше всего подходят для кудрявых или поврежденных волос, тогда как для тонких волос рекомендуется использовать лёгкие спреи.

Очень важно применять термозащиту перед каждой укладкой и, по возможности, выбирать естественную сушку волос, чтобы сохранить их блеск и здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.). Выпрямители используются при укладке волос в быту и профессиональными мастерами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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