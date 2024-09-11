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Необычные лайфхаки: как быстро убрать отёки и вернуть свежесть лицу

Быстрая помощь при отёках: секреты для идеального утра
1:19
Моя семья » Красота и стиль

Отёки на лице могут стать неприятным сюрпризом утром, особенно если вечером вы выпили лишнюю чашку чая, поели солёного или недосыпали. Однако существует несколько простых лайфхаков, которые помогут быстро справиться с этой проблемой. Во-первых, движение — эффективный способ избавиться от застоя лимфы. Несколько прыжков под бодрую музыку или лёгкая растяжка помогут организму активизировать процессы и вывести лишнюю жидкость.

Быстрая помощь при отёках: секреты для идеального утра
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Также стоит обратить внимание на мышцы шеи: их напряжение часто мешает нормальному оттоку жидкости. Массаж шеи и поддержка правильной осанки могут значительно снизить отёки. Холод тоже придет на помощь — не рекомендуется использовать лёд, чтобы не травмировать сосуды, но можно держать косметические средства в холодильнике, чтобы приятный холодок тоника или крема помог быстро восстановить свежий вид. Странно, но факт: вода помогает избавиться от лишней жидкости в тканях, запуская обмен веществ.

Прохладный душ и растирание кожи мочалкой также станут отличным способом для активизации лимфотока и выведения отёков. Эти простые методы помогут вам быстро вернуть лицу свежесть и бодрость с утра.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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