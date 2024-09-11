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Косметологи в шоке: эти популярные лайфхаки наносят коже серьезный урон

Народные средства для кожи: советы, которых лучше избегать
1:16
Моя семья » Красота и стиль

Множество популярных в сети лайфхаков по уходу за кожей вызывают у косметологов беспокойство, так как они часто вредят коже вместо того, чтобы улучшать её состояние. Например, совет подсушить прыщ с помощью зубной пасты может привести к ожогу и вызвать аллергические реакции. Использование хлоргексидина вместо тоника также опасно: он уничтожает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору, ослабляя защитные функции кожи.

Народные средства для кожи: советы, которых лучше избегать
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Матирование лица дезодорантом, несмотря на его антиперспирантные свойства, приведёт к воспалениям и угрям, поскольку дезодорант действует на потовые, а не на жировые железы. Самодельные скрабы из сахара или кофе могут повредить нежную кожу лица и вызвать воспаления, хотя для тела они могут быть полезны.

Кроме того, использование кокосового масла для лица часто рекламируется как универсальное средство, но на самом деле оно забивает поры, что может вызвать высыпания. Кокосовое масло полезно для ухода за пятками и в скрабе для тела, но не для лица.

Важно выбирать профессиональные и проверенные средства для ухода за кожей, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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