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Как сделать увлажняющее масло для кутикулы в домашних условиях: подробный рецепт и полезные советы для идеального ухода за руками

Домашнее масло для кутикулы: простой рецепт для мягкой и ухоженной кожи вокруг ногтей
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Кутикула — это тонкая кожа, окружающая ногти, которая требует особого ухода, чтобы сохранить её в хорошем состоянии. Сухая и потрескавшаяся кутикула может не только испортить внешний вид рук, но и вызвать дискомфорт. Домашнее увлажняющее масло для кутикулы поможет вам обеспечить необходимый уход за этой чувствительной областью и поддерживать её в идеальном состоянии.

Домашнее масло для кутикулы: простой рецепт для мягкой и ухоженной кожи вокруг ногтей
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты для масла

  • Кокосовое масло – 2 столовые ложки
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка
  • Эфирное масло лаванды – 5 капель
  • Витамин Е – 1 капсула

Способ приготовления

  1. Смешивание масел: В небольшой миске объедините кокосовое и оливковое масла. Кокосовое масло увлажняет и питает, а оливковое масло помогает смягчить и укрепить кутикулу.
  2. Добавление эфирных масел: К смеси масел добавьте эфирное масло лаванды. Оно обладает антисептическими свойствами и приятным ароматом.
  3. Витамин Е: Проколите капсулу и добавьте содержимое в смесь. Витамин Е помогает улучшить состояние кожи и продлевает срок хранения масла.
  4. Перемешивание: Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.

Применение

Используйте небольшую кисточку или ватную палочку, чтобы нанести смесь на кутикулу и ногти. Лёгкими круговыми движениями массируйте масло в кутикулу, чтобы улучшить впитывание и стимулировать кровообращение. Для наилучшего эффекта оставьте его на ночь, чтобы масло могло полностью впитаться и подействовать.

Домашнее увлажняющее масло для кутикулы — это простой способ поддерживать здоровье и красоту рук. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь мягкой и ухоженной кожей вокруг ногтей.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Эпонихий — живая кожа в основании ногтевой пластины. Хотя большинство людей ошибочно считают его кутикулой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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