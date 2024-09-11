Секреты идеальных волос: советы блогеров и ученых

Разоблачение мифа: безопасна ли сушка волос феном

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Популярность онлайн-курсов от блогеров стремительно растет, и все больше людей становятся авторами таких программ, даже не имея медицинского образования. Например, Анастасия Сидорова, которая ранее страдала от выпадения и сухости волос, теперь помогает другим девушкам бороться с похожими проблемами. Ее блог наполнен рекомендациями по домашнему уходу и советами по необходимым анализам. Одним из популярных мифов, которые блогеры активно развенчивают, стало убеждение о вреде сушки феном.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Научные исследования, проведенные в Корее, показали, что быстрая сушка горячим воздухом действительно повреждает кутикулу волос, но использование фена на средней или низкой температуре безопаснее, чем естественное высыхание, особенно для тех, чьи волосы сохнут долго. Кроме того, трихологи не рекомендуют спать с мокрыми волосами. Правильный процесс сушки включает использование хлопкового или шелкового полотенца, аккуратную сушку волос от корней к кончикам, а также применение фена с функцией ионизации, чтобы избежать электризации волос.

Дополнительная защита волос может быть обеспечена с помощью силиконовой сыворотки, которая помогает сохранить влагу и уменьшить повреждения при расчесывании.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.



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