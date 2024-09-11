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Простой способ ухода за руками в холодное время года: восстанавливающая маска, которая увлажнит и улучшит текстуру кожи

Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
1:33
Моя семья » Красота и стиль

Уход за руками очень важен, особенно в холодное время года, когда кожа становится сухой и повреждённой. Восстанавливающая маска, приготовленная в домашних условиях, поможет вернуть им мягкость и нежность. Сегодня мы расскажем, как легко и быстро создать увлажняющую маску для рук из подручных ингредиентов.

Восстанавливающая маска для рук своими руками: лёгкий способ вернуть коже мягкость
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для маски

  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Мёд – 1 столовая ложка
  • Яичный желток – 1 штука
  • Сок лимона – 1 чайная ложка

Способ приготовления

В небольшой миске тщательно смешайте оливковое масло и мёд до получения однородной массы. Вбейте яичный желток в смесь и перемешайте. Желток богат витаминами и помогает питать и увлажнять кожу. Добавьте сок лимона и снова хорошо перемешайте. Лимонный сок помогает осветлить кожу и улучшает её текстуру.

Применение

Нанесите полученную смесь на чистую кожу рук, равномерно распределяя маску. Позвольте ингредиентам подействовать в течении 15-20 минут, накрыв руки плёнкой или надев перчатки для дополнительного эффекта. Смойте маску тёплой водой и аккуратно высушите руки полотенцем.

Регулярное использование восстанавливающей маски для рук поможет поддерживать их в отличном состоянии, сделав кожу мягкой и увлажненной. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Лимо́н — растение; вид рода Цитрус подтрибы Цитрусовые  семейства Рутовые. Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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